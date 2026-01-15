Dalle medie alle superiori | ultimo open day per scoprire cosa offre l' istituto commerciale Matteucci

L'istituto commerciale Matteucci di Forlì organizza l'ultimo open day, previsto per sabato alle 14:30, per presentare l'offerta formativa rivolta a studenti delle medie e delle superiori. Durante l'evento, sarà possibile conoscere il progetto educativo attraverso interventi di alunni, insegnanti e del dirigente Giuseppina Tinti, offrendo un'opportunità di approfondimento sulle attività e i programmi dell'istituto.

Ultimo open day all'istituto Matteucci di Forlì sabato (unico turno alle 14,30) per illustrare il progetto educativo ai nuovi studenti attraverso la collaborazione degli alunni, degli insegnanti e del dirigente Giuseppina Tinti. Verranno presentati i corsi tradizionali due indirizzi nel biennio.

