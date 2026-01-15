Dalla videochiamata choc all’accordo in Regione | salvi per ora i 70 operai Amom

Dopo sette ore di presidio davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, si è raggiunto un accordo temporaneo che permette di salvare, almeno per ora, i 70 operai della Amom. La protesta nasceva dalla preoccupazione per il futuro dell’azienda e il mantenimento dei posti di lavoro. La soluzione ottenuta rappresenta un primo passo, ma resta aperto il percorso per una stabilità duratura.

AREZZO – Sette ore di attesa. Tanto è durato il presidio degli operai sotto le finestre di Palazzo Strozzi Sacrati. Poi, finalmente, la notizia attesa: la procedura di licenziamento collettivo è stata ritirata. Si chiude con una fumata bianca il lungo vertice fiorentino per la Amom Srl. L’azienda di Badia al Pino, specializzata in accessori per l’alta moda e attualmente in liquidazione, ha fatto un passo indietro. Solo pochi giorni fa, il 30 dicembre 2025, la proprietà svizzera aveva gelato i 70 dipendenti annunciando la fine dei rapporti di lavoro con una fredda videoconferenza. Ieri lo scenario è cambiato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

