Dalla Turchia | Lukaku è stato proposto al Fenerbahce dal suo entourage

Da fonti turche, si apprende che l’entourage di Lukaku ha proposto il calciatore al Fenerbahçe. Nel contesto del calciomercato, il Napoli deve prima cedere alcuni giocatori per rispettare le normative finanziarie e poter operare nuovi acquisti. La possibile operazione con il club turco rappresenta una delle piste da seguire, mentre la situazione di Lukaku rimane sotto osservazione.

Lukaku messo in discussione?Per consentire l’inserimento dei nuovi arrivi nel calciomercato, il Napoli deve prima effettuare almeno una cessione, vincolato com’è dai paletti imposti dall’alto che lo obbligano a chiudere il mercato con un saldo positivo, con la pista Fenerbahce da monitorare. Trt Sport, media turco, riporta: “In uscita restano Lucca e Lang, con l’attaccante italiano seguito dal Besiktas (prima però serve vendere l’ex Roma Abraham) e l’esterno che ha diversi estimatori in giro per l’Europa. Il Napoli potrebbe venderli entrambi. Ma c’è di più. C’è poi un altro giocatore che potrebbe legare il Napoli alla Turchia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

