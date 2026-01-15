dalla san giorgio a hitachi industria ferroviaria in mostra

PISTOIA Le basi della storia della città e un punto fermo per l’economia di tutto il territorio che ha radici solidissime e che hanno coinvolto generazioni intere di pistoiesi sono al centro di una mostra che aprirà domani (venerdì 16) alle ore 17 nelle sale affrescate di palazzo comunale dal titolo "1905-2025: centoventi anni di industria ferroviaria a Pistoia". Uno spazio dedicato a questo lungo percorso manifatturiero che tratteggia l’evoluzione di una realtà produttiva unica nel suo genere, capace di attraversare epoche, crisi e trasformazioni mantenendo un ruolo centrale nell’economia locale e nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

