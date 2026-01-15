Dalla Porta e la Yamaha Si riparte da Misano
Lorenzo Dalla Porta torna in pista con il Team Promodriver, pronta a disputare il round di Misano nel Campionato Italiano Velocità 2026. Dopo le esperienze precedenti, il pilota italiano si presenta con una nuova squadra, puntando a una stagione di crescita e impegno. L’appuntamento rappresenta un momento importante per il suo percorso nel motorsport, segnando un nuovo inizio nel contesto del campionato nazionale.
Lorenzo Dalla Porta debutterà con la sua nuova scuderia, il Team Promodriver, nel corso del round di Misano del Campionato Italiano Velocità 2026. E’ stato ufficializzato il calendario della competizione: il pilota di Montemurlo esordirà il prossimo 25 aprile (con "gara 2" fissata per il giorno successivo) mentre il secondo round si terrà al Mugello (9 e 10 maggio prossimi). Avanti con Imola (6 e 7 giugno) ancora Misano, ma in notturna (25 e 26 luglio) Cremona (19 e 20 settembre) per chiudere a Vallelunga (10 ed 11 ottobre). Un programma impegnativo, con "riscatto" che dovrà essere la parola d’ordine con cui affrontare la nuova stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
