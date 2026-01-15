Dalla macelleria e ristorante con criticità al taglio di radici ' monumentali' | maxi multe

Recenti controlli hanno evidenziato criticità in alcune attività commerciali, tra cui una macelleria priva di dispositivi di sicurezza e un ristorante con irregolarità in cucina. Sono state inoltre riscontrate situazioni di rischio legate a soggetti ubriachi in possesso di coltelli e droga, portando a sanzioni amministrative significative. Questi interventi sottolineano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e igiene per garantire un ambiente sicuro per clienti e operatori.

Una macelleria senza dispositivi di sicurezza, un ristorante con anomalie in cucina. E poi soggetti ubriachi, in possesso di coltelli e droga. E ancora un intervento illegale ad un albero monumentale. E' corposo il resoconto dei controlli effettuati da parte dei carabinieri a Portomaggiore ed Argenta (con 40 persone identificate, 20 veicoli fermati e 7 esercizi commerciali ispezionati). I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara hanno controllato una macelleria, sanzionandone il gestore per oltre 2mila euro in merito alla mancanza di dispositivi di sicurezza su alcune attrezzature.

