Dalla macelleria e ristorante con criticità al taglio di radici ' monumentali' | maxi multe

Recenti controlli hanno evidenziato gravi irregolarità in alcune attività commerciali, tra cui una macelleria priva di dispositivi di sicurezza e un ristorante con anomalie in cucina. Sono state inoltre riscontrate situazioni di pericolo legate a soggetti in stato di ebbrezza, armati di coltelli o in possesso di droga. Queste criticità hanno portato a sanzioni economiche significative, sottolineando l’importanza di rispettare le normative di sicurezza e igiene.

Una macelleria senza dispositivi di sicurezza, un ristorante con anomalie in cucina. E poi soggetti ubriachi, in possesso di coltelli e droga. E ancora un intervento illegale ad un albero monumentale. E' corposo il resoconto dei controlli effettuati da parte dei carabinieri a Portomaggiore ed Argenta (con 40 persone identificate, 20 veicoli fermati e 7 esercizi commerciali ispezionati). I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara hanno controllato una macelleria, sanzionandone il gestore per oltre 2mila euro in merito alla mancanza di dispositivi di sicurezza su alcune attrezzature.

