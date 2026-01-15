Dopo il pareggio contro il Parma, il Napoli si prepara a rafforzarsi sul mercato. La squadra di Spalletti, deluso dall’ultimo risultato, intende intervenire per migliorare la rosa e raggiungere gli obiettivi stagionali. Nel frattempo, tra voci di mercato e possibili mosse, l’attenzione resta alta su eventuali novità che possano contribuire al progresso del club.

Reduce dalla delusione dopo il pari contro il Parma, il Napoli è pronto ad accelerare per un importante colpo di mercato. Il Napoli stecca ancora. Gli azzurri pareggiano per la terza volta di fila nel recupero della 16esima giornata contro il Parma e ora i punti di distacco dall’Inter capolista sono addirittura sei. McTominay e compagni sbattono sul muro ducale e non riescono a portare a casa i 3 punti, nonostante il dominio visto nella prima e seconda frazione di gioco. Conte (AnsaFoto) – Calciomercato.it C’è grande delusione in casa azzurra anche perché continua ad essere una grande emergenza infortuni: Neres, al rientro dopo i problemi fisici accusati nei giorni scorsi, si è visto costretto a chiedere il cambio ieri sera e ora rischia di saltare la super sfida contro la Juventus, in programma domenica 25 gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dalla Juve al Napoli, c’è il blitz improvviso: Spalletti deluso

Leggi anche: Tacchinardi deluso: «La Juve è Yildiz-dipendente, non riesce a salire di livello. Con Spalletti non è migliorata»

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: incontro con Spalletti che detta le condizioni. Tudor deluso dai giocatori

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Claudio Zuliani. . Ottimo lavoro gufetti bianconeri La #Juventus rimane attaccata al #napoli e si gioca nelle prossime due partite la possibilità di scavalcarlo in classifica #SerieA STIAMO ARRIVANDO TuttoJuve.com facebook

#Conte out Due giornate di squalifica Rientro con la #Juve #Napoli x.com