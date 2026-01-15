Dalla carta riciclata all’imballaggio finito

Il Gruppo Pro-Gest si distingue per il suo impegno nella produzione di imballaggi sostenibili, partendo dalla carta riciclata fino al prodotto finito. Con un approccio improntato alla responsabilità ambientale e all’efficienza, l’azienda conferma la propria leadership nel settore. Il loro motto riflette la volontà di trasparenza e di rispetto per l’ambiente, sottolineando l’importanza di un ciclo produttivo completo e sostenibile.

'Non vogliamo romperti le scatole, ma solo farti vedere quante ne facciamo'. Dietro l'ironia del suo motto, il Gruppo Pro-Gest conferma la propria posizione di leadership. Primo player privato in Italia e tra i maggiori in Europa, il gigante cartario nato nel 1973 si presenta a Marca forte di una filiera verticalmente integrata, che oggi conta una rete di 28 impianti produttivi operativi in sette regioni. A tracciare il bilancio tra gli stand della fiera è Valentina Zago, head of communication del gruppo: "Si conclude un 2025 positivo per noi. A livello di packaging, la crescita si è attestata a doppia cifra, nonostante il mercato internazionale stia attraversando un momento non particolarmente florido".

