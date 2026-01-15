Dal sequestro di Maduro al petrolio | l’analista spiega la vera strategia di Trump in America Latina

In questa intervista, Bruno Sgarzini, analista internazionale, analizza la strategia degli Stati Uniti in America Latina, con particolare attenzione al sequestro di Maduro e alla situazione politica in Venezuela. Si approfondiscono le dinamiche del chavismo, le condizioni dell’opposizione e gli obiettivi delle azioni statunitensi nella regione, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle recenti evoluzioni politiche e strategiche.

