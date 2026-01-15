Dal digitale al fronte Fedorov prende le redini della Difesa di Kyiv

L’Ucraina ha nominato Mykhailo Fedorov nuovo ministro della Difesa. La Verkhovna Rada ha scelto il trentaquattrenne, noto per il suo ruolo nel settore digitale come vice primo ministro e ministro della Trasformazione digitale. Questa nomina segna un passaggio strategico, con un leader proveniente dal mondo tecnologico che potrebbe influenzare le future politiche di difesa del paese.

L'Ucraina ha un nuovo ministro della Difesa. La Verkhovna Rada ha infatti nominato come detentore della carica il trentaquattrenne Mykhailo Fedorov, figura di primo piano dell'innovazione tecnologica ucraina e fino a oggi vice primo ministro e ministro della Trasformazione digitale. Fedorov prende il posto di Denys Shmyhal, spostato al dicastero dell'Energia dopo che uno scandalo di corruzione aveva portato alla rimozione del precedente ministro nel novembre scorso. Un cambio ai vertici che segnala come l'innovazione in ambito militare assumerà un'importanza ancora maggiore di quella già avuta fino ad ora nell'apparato della difesa di Kyiv.

