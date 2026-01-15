Dal controllo per una possibile violazione del codice della strada al possesso di droga

Durante la notte a San Giorgio a Cremano, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di possesso di droga. Contestualmente, è stato effettuato un controllo che ha permesso di verificare anche eventuali violazioni del codice della strada. L'operazione rientra in un’attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio.

Nella notte a San Giorgio a Cremano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per droga il 23enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, fermato mentre percorreva via San Martino durante un controllo al codice della strada, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di hashish e marijuana.

