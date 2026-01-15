Dal 4 febbraio al via il corso per diventare volontari della Lega del Filo d’Oro

Dal 4 febbraio prende avvio il corso per diventare volontari della Lega del Filo d’Oro. Questa iniziativa offre a persone interessate l’opportunità di contribuire concretamente all’inclusione di chi è sordocieco o ha pluridisabilità psicosensoriale. I volontari svolgono un ruolo fondamentale nel supporto e nell’accompagnamento delle persone assistite, creando un collegamento prezioso tra loro e il resto della società.

Il "filo prezioso" che collega chi non vede e non sente al resto del mondo prende forma nei volontari della Fondazione Lega del Filo d'Oro: persone che, ogni giorno, offrono tempo, energia e dedizione per favorire l'inclusione di chi è sordocieco o ha pluridisabilità psicosensoriale.

Al via un corso di formazione per diventare volontario della Lega del Filo d'Oro - Dal 4 febbraio la Lega del Filo d'Oro promuove ad Osimo (Ancona) il corso base di formazione per diventare volontario della Fondazione. msn.com

