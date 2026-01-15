Dai negozi agli esami da pazienti a clienti | la scommessa per il centro commerciale in crisi

In un contesto di crisi, i centri commerciali stanno ripensando il loro ruolo, passando da semplici punti vendita a spazi multifunzionali. La sfida consiste nel coinvolgere clienti e utenti in esperienze diverse, come servizi sanitari o formativi, per rilanciare la frequentazione e ridurre il declino commerciale. Questa strategia rappresenta un tentativo di adattamento alle nuove esigenze di mercato e di sostenibilità nel settore retail.

. Continua (La prima parte dell'approfondimento è stata pubblicata mercoledì 14 gennaio, con il titolo "Negozi chiusi e corridoi deserti, cosa è successo nel centro commerciale che sta per trasformarsi".Dietro i corridoi semi-deserti del centro commerciale Kennedy di Brugherio si nasconde un.

