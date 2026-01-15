Dai negozi agli esami da pazienti a clienti | la scommessa per il centro commerciale in crisi

Da monzatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di crisi, i centri commerciali stanno ripensando il loro ruolo, passando da semplici punti vendita a spazi multifunzionali. La sfida consiste nel coinvolgere clienti e utenti in esperienze diverse, come servizi sanitari o formativi, per rilanciare la frequentazione e ridurre il declino commerciale. Questa strategia rappresenta un tentativo di adattamento alle nuove esigenze di mercato e di sostenibilità nel settore retail.

. Continua (La prima parte dell'approfondimento è stata pubblicata mercoledì 14 gennaio, con il titolo “Negozi chiusi e corridoi deserti, cosa è successo nel centro commerciale che sta per trasformarsi”.Dietro i corridoi semi-deserti del centro commerciale Kennedy di Brugherio si nasconde un. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Il corso gratis e online per lavorare nei negozi del centro commerciale brianzolo

Leggi anche: I nuovi negozi che aprono nel centro commerciale in Brianza

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dai negozi agli esami, da pazienti a clienti: la scommessa per il centro commerciale in crisi; Radiologia a domicilio, nel 2025 oltre mille gli esami eseguiti nel novarese; Ricette mediche, via alle nuove scadenze: 10 giorni per quelle urgenti, annullati i sei mesi; Principio di incendio all’ospedale, pazienti evacuati temporaneamente ma nessun danno.

Dai negozi agli esami, da pazienti a clienti: la scommessa per il centro commerciale in crisi - Così il nuovo modello di sanità territoriale potrebbe "curare" le ferite del fallimento commerciale. monzatoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.