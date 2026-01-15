Dai banchi di scuola ai riflettori Luca Zvaleni diventa chef in tv E si aggiudica il ’coltello d’oro’

Luca Zvaleni, ex studente del Brindisi, ha portato il suo talento in televisione, trasformandosi in chef e conquistando il premio ’Coltello d’oro’ durante una trasmissione in Romania. Dalla gavetta scolastica alle luci dello spettacolo, la sua esperienza testimonia un percorso di crescita e dedizione nel mondo della cucina.

Dai banchi di scuola al successo in tv con il cappello da chef, ex studente del Brindisi vince il premio 'Coltello d'oro' ad una trasmissione in Romania. Orgoglio dell'istituto alberghiero Remo Brindisi, un successo senza confini quello di Luca Zvaleni che è entrato a far parte della brigata del celebre ristorante Le Louis XV di Alain Ducasse a Monaco, insignito di tre stelle Michelin. Luca Zvaleni, ex studente del Brindisi di Comacchio-Lido degli Estensi, è diventato uno dei giovani talenti più promettenti della gastronomia. La sua carriera, segnata da impegno, passione e creatività, rappresenta un esempio di come la formazione ricevuta nell'istituto possa aprire le porte a traguardi di altissimo livello.

