In un contesto in cui il rispetto delle regole è fondamentale, la proposta di punire i figli degli ultras rappresenta una riflessione importante. La tradizione giuridica e morale, come evidenziato nei testi sacri, afferma che le colpe non devono essere trasmesse di generazione in generazione. Questa novità mira a promuovere comportamenti più responsabili e a tutelare la crescita dei giovani, distinguendo tra responsabilità individuale e collettiva.

Nel libro di Ezechiele, ma pure nel Deuteronomio, è scritto un principio diventato universalmente accettato: le colpe dei padri non devono ricadere sui figli. Ed è vero. Ma quando si è impossibilitati ad agire contro i genitori, per arginare uno dei cancri dello sport giovanile odierno, allora forse a volte è necessario derogare anche a certi sacrosanti concetti biblici. Avete presente tutte quelle volte in cui sui giornali si leggono storie di papà o mamme che ricoprono di insulti un giovane arbitro durante una partita di ultimissima categoria Under 15? Oppure di quel direttore di gara costretto a uscire tra le lacrime? O di quell'atleta di 19 anni chiamata "scimmia" da una mamma in tribuna? O della rissa a Livorno durante una partita di minibasket? Ecco.

© Ilgiornale.it - Dagli spalti insulti agli arbitri? La rivoluzione: verranno puniti i figli dei genitori-ultras

