Dado da brodo venduto come hashish sesso a pagamento e rapine Vi porto nel degrado criminale di Termini
In questa narrazione si esplora il degrado criminale di Termini, dove attività illegali come rapine, prostituzione, furti e spaccio si mescolano a episodi di commercio abusivo. Tra questi, si segnalano anche truffe con prodotti contraffatti e situazioni di illegalità diffusa, evidenziando un contesto complesso e problematico. Un’analisi attenta di un quartiere che, tra degrado e illegalità, riflette le sfide di un’area segnata da problematiche sociali e criminali
Rapine, prostituzione, furti, borseggi, commercio abusivo e spaccio, anche di sostanza stupefacenti allungate con dadi da cucina e sterpaglie. Nell'area della stazione Termini, biglietto da visita di Roma, si trova di tutto. I provvedimenti, quelli della cosiddetta 'zona rossa' e i pattuglioni ad alto impatto delle forze dell'ordine, sono un effetto placebo che non ha risolto quel degrado criminale che negli anni ha cambiato il quartiere. La percezione di sicurezza, supportata dai fatti di cronaca, in quell'area della città è ai minimi storici. . 🔗 Leggi su Romatoday.it
