Dado da brodo venduto come hashish sesso a pagamento e rapine Vi porto nel degrado criminale di Termini

In questa narrazione si esplora il degrado criminale di Termini, dove attività illegali come rapine, prostituzione, furti e spaccio si mescolano a episodi di commercio abusivo. Tra questi, si segnalano anche truffe con prodotti contraffatti e situazioni di illegalità diffusa, evidenziando un contesto complesso e problematico. Un’analisi attenta di un quartiere che, tra degrado e illegalità, riflette le sfide di un’area segnata da problematiche sociali e criminali

