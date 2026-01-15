Da tutta la Campania a Giugliano per il caffè al limone
Nel centro di Giugliano, in Piazza Matteotti, si trova un piccolo bar noto per il suo caffè al limone. Nel tempo, questo locale è diventato un punto di riferimento per residenti e visitatori della Campania, attratti dalla qualità e dalla tradizione che caratterizzano le sue proposte. Un luogo semplice, autentico, ideale per chi desidera gustare un caffè in un’atmosfera tranquilla e genuina.
A Giugliano, nel cuore di Piazza Matteotti, c'è un piccolo bar che negli anni è diventato una meta obbligata per appassionati e curiosi provenienti da tutta la Campania. Il motivo è una specialità tanto semplice quanto sorprendente: il caffè al limone, una ricetta che ha saputo conquistare anche il Gambero Rosso, che ha inserito il
