Da tutta la Campania a Giugliano per il caffè al limone

15 gen 2026

Nel centro di Giugliano, in Piazza Matteotti, si trova un piccolo bar noto per il suo caffè al limone. Nel tempo, questo locale è diventato un punto di riferimento per residenti e visitatori della Campania, attratti dalla qualità e dalla tradizione che caratterizzano le sue proposte. Un luogo semplice, autentico, ideale per chi desidera gustare un caffè in un’atmosfera tranquilla e genuina.

A Giugliano, nel cuore di Piazza Matteotti, c'è un piccolo bar che negli anni è diventato una meta obbligata per appassionati e curiosi provenienti da tutta la Campania. Il motivo è una specialità tanto semplice quanto sorprendente: il caffè al limone, una ricetta che ha saputo conquistare anche il Gambero Rosso.

