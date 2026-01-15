Da sorpresa a punto fermo il portiere statunitense Jonathan Klinsmann si lega al Cesena fino al 2028

Il Cesena ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Jonathan Klinsmann fino al 30 giugno 2028. Dopo un 2025 caratterizzato da prestazioni positive, il portiere statunitense rimarrà nel club per consolidare il reparto difensivo. La decisione conferma l’intenzione della società di puntare su un elemento chiave per la squadra negli anni a venire.

Il figlio d'arte, suo padre è il campione Jurgen Klinsmann, è nato in Germania nel 1997 e cresciuto calcisticamente negli Stati Uniti. Il classe 1997 è arrivato in bianconero nel gennaio 2024, dopo le esperienze in Bundesliga e Mls, tra le fila di Hertha Berlino e Los Angeles Galaxy. “Divenuto presto un punto fermo della formazione bianconera - scrive il club nell'annuncio ufficiale - Klinsmann ha saputo dare un contributo decisivo per la conquista dei playoff nella scorsa stagione, raggiungendo oggi il traguardo delle sue prime cinquanta partite a difesa della porta del Cavalluccio. Orgogliosa e felice di poter proseguire insieme questa avventura, l’intera famiglia bianconera rivolge a Jonathan i migliori auguri per il suo futuro con la maglia bianconera”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

