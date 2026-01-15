Da Montecchio al Maradona | la notte perfetta di Rinaldi

Il 14 gennaio 2026 segna un momento importante per la famiglia Rinaldi, con l’esordio di un loro membro in Serie A. Dalla piccola Montecchio, vicino a Reggio Emilia, fino allo stadio Maradona, questa data resterà impressa come una notte speciale, simbolo di impegno e successo. Un traguardo che testimonia la crescita e la determinazione di un talento proveniente da un territorio modesto, ma ricco di speranze.

Dalla prima partita da incubo con l’Under 17 del Parma alle parate decisive al debutto in Serie A. Il Parma ha trovato un nuovo portiere, con il sogno di Filippo che parte da Napoli. E domenica sfida l'amico Corvi per una maglia da titolare al Tardini Il 14 gennaio del 2026 è il giorno che rimarrà scolpito sui diari di bordo della famiglia Rinaldi. Pure a Montecchio, terra di mezzo più vicina a Reggio Emilia che a Parma, hanno fatto festa per l'esordio in Serie A di un figlio di quella terra. Se l'è scelto bene lo stadio in cui fare il primo passo verso il calcio che conta, Filippo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

