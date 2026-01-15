Da grillini a cimici

Il comportamento dei parlamentari italiani spesso suscita commenti e riflessioni. Tra distrazioni, gesti quotidiani e attività private, il Parlamento si presenta come un ambiente complesso, in cui l'attenzione ai doveri si mescola con momenti di svago e routine. Questa realtà evidenzia le dinamiche e le sfide di un contesto istituzionale sotto gli occhi di tutti, riflettendo la varietà di atteggiamenti e modalità di approccio al lavoro parlamentare.

Di per sé non c'è molto di cui stupirsi: in Parlamento abbiamo visto deputati (e deputate) che dormono, che guardano partite di calcio sul tablet, che cercano casa per le vacanze su Internet, che chattano con l'amante, che si fanno le unghie e spesso i fatti propri. Ma tra tanti comportamenti disonorevoli ci ha incuriosito l'altro giorno quello di un onorevole dei Cinque stelle, può succedere. il quale, durante l'intervento alla Camera del leader del Movimento Giuseppe Conte sulla liberazione degli italiani in Venezuela, riprendeva il discorso del capo indossando un paio di occhiali «intelligenti» - forse l'unica cosa del deputato da cui peraltro s'intravedeva un led lampeggiante sulla montatura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Da grillini a cimici Leggi anche: Chivu assalito dalle cimici in conferenza: la reazione è tutta da ridere – VIDEO Leggi anche: Le cimici del letto possono scatenare reazioni allergiche: ecco come fare la disinfestazione fai da te Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Da grillini a cimici - Un onorevole dei Cinque stelle, durante l'intervento alla Camera del leader del Movimento Giuseppe Conte, sulla liberazione degli italiani in Venezuela, riprendeva il discorso del capo indossando un p ... msn.com

Cimici dei letti: cosa sono, come eliminarle e come prevenire l'infestazione - Le cimici dei letti sono parassiti ematofagi che possono essere individuati a occhio nudo: si annidano soprattutto in corrispondenza di cuciture del materasso, doghe o molle del letto. corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.