Da Erba la nuova querela contro Signorini Fabrizio Corona | Gli sbattiamo in faccia la seconda denuncia

Da Erba arriva una nuova querela contro Alfonso Signorini, questa volta da Fabrizio Corona, che annuncia di presentare una seconda denuncia. La vicenda, che ha coinvolto i due protagonisti, continua a suscitare attenzione sui social e nelle cronache locali. Restano da chiarire i dettagli di questa controversia, che si inserisce nel più ampio contesto delle recenti vicende pubbliche tra le parti.

Un nuovo capitolo si aggiunge alla vicenda che coinvolge Alfonso Signorini e che nelle ultime ore è stata rilanciata sui social da Fabrizio Corona. Nel pomeriggio di oggi, 15 gennaio 2026, presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Erba, sarebbe stata formalizzata una querela per violenza sessuale ed estorsione, almeno stando a quanto emerge dal verbale di ricezione pubblicato da Corona in un post su Instagram. Corona, attraverso una serie di screenshot condivisi sempre su Instagram, ha diffuso parte del documento e un lungo messaggio in cui annuncia quella che definisce una “seconda denuncia” contro il conduttore televisivo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

