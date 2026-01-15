Da Ballarò all’Oceano Indiano | le Mauritius stregate dal musicista palermitano Francesco Riotta

Dal centro di Palermo alle incantevoli isole Mauritius, una storia che unisce musica e viaggi. Francesco Riotta, musicista palermitano, ha portato il suo talento oltre confini, trasmettendo le sue note in un contesto esotico e suggestivo. Un percorso che dimostra come l’arte possa attraversare culture e continenti, creando connessioni autentiche e profonde. Un esempio di come la passione musicale possa diventare un ponte tra luoghi lontani e ricchi di storia.

Il 41enne ha firmato un piccolo primato culturale: è il primo artista italiano a cantare un séga, genere musicale tradizionale dell'Oceano Indiano, accompagnato da musicisti mauriziani. E un quotidiano locale gli ha appena dedicato un'ampia intervista: "Ho sempre guardato all'Africa – spiega – ai suoi ritmi, alle sue storie, alla sua profondità" Dal cuore di Palermo alle sponde dell'Oceano Indiano. Precisamente le Mauritius. E non è una metafora. Un quotidiano mauriziano ha infatti dedicato un'ampia intervista a Francesco Riotta, musicista palermitano di 41 anni che ha firmato un piccolo primato culturale: è il primo artista italiano a cantare un séga, genere musicale tradizionale dell'Oceano Indiano, accompagnato da musicisti mauriziani.

