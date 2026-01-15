Da aree contaminate a luoghi rigenerati sopralluoghi nei ' siti orfani' del Ferrarese

Esploriamo i siti orfani del Ferrarese, come l’ex area Amga a Ferrara, situata vicino alle mura storiche. Questo sito, un tempo sede del gasometro, sta subendo un processo di trasformazione per diventare un’area verde rigenerata. I sopralluoghi e le analisi ambientali sono fondamentali per garantire un intervento sostenibile e rispettoso del contesto storico e naturale della zona.

C'è l'area ex Amga a Ferrara, a pochi passi dalle mura storiche cittadine, un tempo sede del gasometro storico, ma che ora diventerà una nuova area verde. Poi il sito Pps Ambiente a Bondeno, in località Zerbinate, e l'area 'ex maceri' in via Carducci a Dosso, nel Comune di Terre del Reno. Sono tre dei 17 'siti orfani' presenti in Emilia-Romagna, interessati da operazioni di bonifica finanziate con oltre 27 milioni di euro di risorse Pnrr, assegnate alla Regione per interventi di risanamento ambientale e recupero di aree a lungo compromesse. Giovedì mattina l'assessora regionale all'Ambiente, Irene Priolo, ha effettuato un sopralluogo nelle tre aree interessate, nell'ambito di un percorso di monitoraggio e verifica degli interventi, per fare il punto sull'andamento dei lavori.

