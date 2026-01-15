Czech PM Babis’ government wins confidence vote as policies on budget Ukraine shift

Il governo del primo ministro ceco Andrej Babis ha ottenuto la fiducia del parlamento, consolidando la propria posizione. La maggioranza ha espresso parere favorevole alle politiche incentrate su bilancio e supporto all’Ucraina, segnando un passaggio importante nella politica nazionale. La vittoria nel voto di fiducia permette all’esecutivo di proseguire con l’agenda stabilita, influenzando le decisioni future del Paese in ambito economico e internazionale.

PRAGUE, Jan 15 (Reuters) - Czech Prime Minister Andrej Babis’ populist right-wing government won a parliamentary confidence vote on Thursday, taking power with an agenda of scaling back support for Ukraine, opposing EU environment policies and pausing the previous administration’s austerity drive. Babis, a self-described Trumpist allied with Hungary’s Viktor Orban and the far-right in the European Parliament, won an election in October and his ANO party formed a ruling coalition with a pro-Russian far-right party and another right-wing party. Babis campaigned to raise wages and cut taxes, in contrast to a budget consolidation drive during the previous centre-right government’s term. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Czech PM Babis’ government wins confidence vote as policies on budget, Ukraine shift Leggi anche: French government survives second no-confidence vote over Mercosur trade deal Leggi anche: No-confidence votes test French government as another budget battle looms Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Democracy Digest: Babis Appointed Czech PM But Fate of Motorists’ Turek Unclear - Elsewhere, legislative chaos as Slovak government rams through laws and president wields veto; yet another scandal in Hungary exposes government’s hollow ‘child- balkaninsight.com La Cechia non interromperà il programma di acquisizione internazionale di munizioni per l'Ucraina, ha dichiarato il nuovo PM Babis. Di per sé la notizia non è decisiva, nel senso che il programma sarebbe continuato sotto altra guida, ma ha il valore politico di - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.