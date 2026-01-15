CyberGiorgi | cybersicurezza attraverso il gioco curiosità e collaborazione
Il 18 gennaio, nell’ambito di Scuola aperta, si svolgerà CyberGiorgi, un evento dedicato alla cybersicurezza. Dalle 10:00 alle 12:00, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire temi legati alla sicurezza online attraverso attività ludiche, stimoli alla curiosità e la collaborazione tra i partecipanti. Un’occasione per conoscere meglio i rischi digitali e le strategie di difesa in modo interattivo e coinvolgente.
