Cultura CoopCulture al convegno finale del progetto Changes
CoopCulture partecipa al convegno finale del progetto Changes, che si tiene fino al 16 gennaio presso la Sapienza Università di Roma. L’evento riunisce esperti e studiosi per discutere le prospettive future del patrimonio culturale, condividendo i risultati di tre anni di ricerca nell’ambito dell’innovazione e sostenibilità culturale. Un momento importante per approfondire le sfide e le opportunità di un settore in evoluzione.
Roma, 15 gen. (askanews) – Il convegno “Mappe e scenari per il futuro del patrimonio culturale. Tre anni di ricerche del Partenariato Pnrr Changes” rappresenta il momento conclusivo del progetto Changes (Cultural Heritage Innovation for Next-Gen Sustainable Society), fino al 16 gennaio presso la Città Universitaria della Sapienza Università di Roma, che proporrà un ampio programma scientifico e divulgativo dedicato all’innovazione nel campo del patrimonio culturale. Nelle tre giornate di lavori, in programma 25 sessioni tematiche e oltre 250 contributi, tra presentazioni scientifiche, dimostrazioni tecnologiche e installazioni interattive. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
La cultura come infrastruttura civile per ripensare turismo e sviluppo.
Venerdì 16 gennaio una giornata interamente dedicata ai nuovi modelli di governance coordinata da CoopCulture
