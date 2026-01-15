A dicembre si è conclusa l’esperienza di visita “Crypta Balbi: cantiere aperto”, promossa dal Museo Nazionale Romano. L’iniziativa ha permesso a oltre 2.100 visitatori di esplorare dal vivo i lavori archeologici in corso nel sito della Crypta Balbi, offrendo un’opportunità unica di approfondimento e di osservazione delle attività di ricerca in uno dei contesti più complessi e ricchi di stratificazioni di Roma.

Si è conclusa a fine dicembre dello scorso anno l’esperienza di visita “Crypta Balbi: cantiere aperto”, un progetto innovativo del Museo Nazionale Romano che ha avuto l’intento di aprire al pubblico i lavori in corso, offrendo così a visitatori e appassionati l’opportunità di immergersi nel cuore delle ricerche archeologiche e di esplorare da vicino uno dei contesti archeologici più complessi e stratificati di Roma. Il progetto, ideato e curato da Edith Gabrielli e Antonella Ferraro, ha proseguito il suo percorso sotto la direzione di Federica Rinaldi, attuale direttrice del Museo Nazionale Romano, e ha registrato un notevole successo di pubblico, con un totale di 2. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cultura: 2.115 visitatori al cantiere archeologico della Crypta Balbi a Roma

Leggi anche: Tre giorni di cultura e musica al Museo archeologico e all’Anfiteatro

Leggi anche: Turismo Archeologico, la nuova Siria a Paestum: il mare come frontiera della cultura

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Roma, oltre 4 mila visitatori al cantiere di Palazzo San Felice - "Successo per l'iniziativa di aprire fino a dicembre il cantiere della nuova sede della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte Sono stati 4. ansa.it

Santa Sede in Biennale, cantiere aperto per restaurare chiesa - Sarà un cantiere aperto, un 'work in progress', il cui risultato sarà di aver restaurato un'antica chiesa, con l'intero suo complesso da lasciare alla comunità per un uso collettivo, partecipativo, ... ansa.it