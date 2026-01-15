Crossing le tradizioni africane a Mediterranea

Il concerto del progetto Crossing si terrà sabato 17 gennaio a Mediterranea, nell’ambito della rassegna Orizzonti. La band presenterà il suo nuovo album

Sabato 17 gennaio a Mediterranea il concerto del progetto Crossing, per la rassegna Orizzonti.La band presenta il suo nuovo album "The path before us", creando un paesaggio sonoro in cui le tradizioni africane incontrano la sensibilità contemporanea europea, in un equilibrio vivo e in continua. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

