Crollo di una palazzina a Il Matto | maxi emergenza attivata soccorsi in azione

Alle ore 17.22, la ASL Toscana Sud Est ha attivato un intervento di emergenza a Il Matto, dopo il crollo di una palazzina. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori per valutare la situazione e prestare assistenza. La situazione è sotto controllo, con le operazioni in corso per chiarire le cause dell’incidente e garantire la sicurezza dell’area.

È scattato alle ore 17.22 l'intervento del 118 della ASL Toscana Sud Est in località Il Matto, a seguito del crollo di una palazzina. Sul posto è stata immediatamente attivata una maxi emergenza con il coinvolgimento di numerosi mezzi di soccorso. In particolare sono intervenuti l'elisoccorso Pegaso 2, l'automedica di Arezzo, l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Castiglion Fiorentino, i mezzi della Croce Rossa e della Croce Bianca di Arezzo. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Arezzo, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area e nelle verifiche strutturali dell'edificio, oltre alle forze dell'ordine, che hanno delimitato la zona per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.

