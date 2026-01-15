Crisi in maggioranza Trombetta potrebbe giocarsi la ' carta' dimissioni

Dopo settimane di tensioni e incontri, il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, si trova ancora di fronte a una difficile crisi politica all’interno della maggioranza. Nonostante gli sforzi, sembra che non siano stati trovati ancora i punti di convergenza necessari per risolvere la situazione. La possibile soluzione potrebbe coinvolgere anche le dimissioni del primo cittadino, segnando un’ulteriore fase di incertezza per l’amministrazione comunale.

Dopo settimane di riunioni, confronti e trattative il sindaco di Marcianise Antonio Trombetta non sembra essere riuscito a trovare la quadra e chiudere la crisi politica.Negli ultimi giorni era emersa l’ipotesi di un’intesa tra il sindaco Antonio Trombetta e l’area progressista che aveva. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Crisi in maggioranza, Trombetta replica a Forza Italia: "Altro che trasparenza"

Leggi anche: Crisi in maggioranza, Forza Italia 'apre' a Trombetta ma detta le condizioni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

«Maggioranza, la crisi è conclamata. Sindaco e assessori si dimettano ora». Cosa succede a Monte Urano - È quello che chiedono alla maggioranza i consiglieri comunali di opposizione Claudio Moretti e Massimo Brasili, che rappresentano la lista Patto civico per Monte Urano, alla ... corriereadriatico.it

AGROPOLI, MAGGIORANZA IN CRISI: STRAPPO SUL PIAO facebook

Crisi politica maggioranza. Le minoranze chiedono la convocazione urgente del Consiglio comunale x.com