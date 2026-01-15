Crisi commerciale all' Isolago | Persi il 30% degli incassi a dicembre servono sicurezza e viabilità

Da leccotoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 14 gennaio, ho incontrato i commercianti dell'Isolago, un'area centrale e strategica della città, per ascoltare le loro preoccupazioni. A dicembre, hanno registrato una perdita del 30% negli incassi, evidenziando l’urgenza di interventi per migliorare la sicurezza e la viabilità. Questa situazione sottolinea la necessità di azioni mirate per sostenere il commercio locale e favorire un ambiente più stabile e accessibile.

Nella giornata di ieri (mercoledì 14 gennaio, ndr) ho incontrato, su invito di alcuni di loro, i commercianti dell'Isolago, un'area di fondamentale importanza commerciale e residenziale, situata nel pieno centro cittadino.Nel corso dell'incontro è emerso come, nonostante la centralità della zona. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Viabilità e sicurezza al Pablo, Forza Italia: "Servono interventi urgenti"

Leggi anche: Case di riposo, Uil pensionati: Servono misure per la sicurezza degli anziani

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

crisi commerciale isolago persiCrisi commerciale all'Isolago: "Persi il 30% degli incassi a dicembre, servono sicurezza e viabilità" - Il candidato sindaco Filippo Boscagli (FdI) incontra i commercianti del centro: "Insicurezza, cantieri fuori controllo e parcheggi insufficienti stanno desertificando il cuore della città. leccotoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.