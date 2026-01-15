Crew-11 rientro senza anomalie dopo l’emergenza medica

La missione Crew-11 si è conclusa con successo, con l’ammaraggio al largo della California. Dopo l’emergenza medica che ha richiesto l’evacuazione di un astronauta dalla Stazione spaziale internazionale, il rientro è avvenuto senza anomalie. La Nasa ha confermato il buon esito dell’operazione, garantendo la sicurezza dell’equipaggio e il rispetto delle procedure di sicurezza.

Si è concluso con l’ammaraggio al largo della California il rientro sulla Terra dell’equipaggio della missione Crew-11, già deciso nei giorni scorsi dalla Nasa per consentire l’evacuazione medica di un astronauta dalla Stazione spaziale internazionale. La capsula Dragon, sviluppata da SpaceX, ha riportato a Terra quattro astronauti, portando a termine una procedura senza precedenti nella storia delle operazioni con equipaggio in orbita. La decisione già annunciata per motivi sanitari. La Nasa aveva reso noto nei giorni scorsi che Crew-11 sarebbe rientrata anticipatamente a causa di un problema di salute riscontrato in uno dei membri dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Crew-11, rientro senza anomalie dopo l’emergenza medica Leggi anche: Emergenza sulla Stazione spaziale, la Nasa valuta il rientro anticipato di Crew-11 Leggi anche: Usa, gli astronauti della missione Crew-11 escono dalla capsula dopo il rientro per problemi di salute Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il rientro a Terra della Crew-11 previsto per il 14 gennaio; Gli astronauti di Crew-11 prossimi al rientro anticipato; Emergenza sulla Stazione spaziale, la Nasa valuta il rientro anticipato di Crew-11; Problema di salute a bordo della Iss: Nasa annulla passeggiata spaziale e valuta il rientro anticipato di Crew-11. Crew-11, rientro senza anomalie dopo l’emergenza medica - Si è concluso con l’ammaraggio al largo della California il rientro sulla Terra dell’equipaggio della missione Crew- formiche.net

ISS: rientro anticipato (senza precedenti) completato con successo - Focus.it - È la prima volta nella storia che un equipaggio della ISS viene evacuato per motivi medici. focus.it

Missione Crew-11 rientrata sulla Terra: ammaraggio riuscito al largo della California - È il primo rientro anticipato nella storia della Stazione Spaziale Internazionale per un problema medico a bordo ... altarimini.it

#breakingnews CREW-11 TORNA SULLA TERRA: RIENTRO ANTICIPATO PER MOTIVI MEDICI Alle 12:41 della notte, ora della California, la capsula Dragon di SpaceX ha toccato l’oceano Pacifico al largo di San Diego. Con questo ammaraggio si è conclus facebook

Rientrata la missione Crew 11, ammaraggio al largo della California. Primo rientro anticipato dalla Iss in 25 anni. Problemi di salute di un astronauta #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.