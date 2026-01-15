crescono i numeri dei matrimoni civili a castiglion fiorentino

A Castiglion Fiorentino, i matrimoni civili stanno registrando un aumento significativo. La città offre ambientazioni suggestive e atmosfere uniche per celebrare questo momento importante. Scegliere di sposarsi in questa località permette di unire la bellezza del territorio a un'esperienza civile riconosciuta e condivisa. Un'opportunità che, negli ultimi anni, sta attirando sempre più coppie in cerca di un matrimonio autentico e memorabile.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Sposarsi a Castiglion Fiorentino è qualcosa di magico e le nozze (civili) possono essere celebrate in luoghi indimenticabili. Lo hanno pensato anche le decine di sposi che hanno scelto, appunto, la Città castiglionese per il loro giorno più bello e indimenticabile. La location più gettonata è quella del suggestivo Chiostro di San Francesco, segue a ruota la Chiesa di Sant’Angelo al Cassero e l’ufficio del sindaco. Ma sono le strutture ricettive che vanno per la maggiore. L’iniziativa di realizzare matrimoni civili nelle strutture ricettive, agriturismi o in luoghi di particolare pregio artistico, paesaggistico e storico è partita nel 2017 e da allora, come detto, sempre più coppie italiane e straniere (lo scorso anno provenienti da Polonia, Regno Unito, Germania e Stati Uniti) scelgono Castiglion Fiorentino per celebrare il loro giorno più bello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

