Cresce la moda del Full Body Scan tra i Vip medici Usa frenano su abuso

Negli Stati Uniti, l’uso del Full Body Scan sta diventando sempre più diffuso tra alcuni vip, sollevando discussioni sulla sua efficacia e sui rischi di abuso. Questa tecnologia permette di individuare potenziali problemi di salute in anticipo, offrendo opportunità di prevenzione. Tuttavia, i medici mettono in guardia contro un uso eccessivo o improprio, sottolineando l’importanza di approcci medici basati sull’evidenza e sulla necessità di un controllo professionale.

(Adnkronos) – Prevedere un problema di salute prima che diventi un rischio è la speranza di ogni persona, ma per farlo possono esserci diverse strade. Oggi la tecnologia della diagnostica per immagini ha messo a disposizione della medicina macchine chiamate 'Full Body Scan', in sostanza una risonanza magnetica completa del corpo che dovrebbe rilevare precocemente .

