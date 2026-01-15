Crans Papa sconvolto riceve famiglie

Il Papa ha incontrato le famiglie colpite da recenti eventi, esprimendo profonda commozione e solidarietà. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza di sostenersi a vicenda in un momento di grande sofferenza, offrendo conforto e vicinanza a chi sta affrontando il dolore. Un gesto di vicinanza che evidenzia l'importanza della comunità nei momenti difficili.

14.24 "Sono molto commosso e sconvolto nell' incontrarvi in questo momento di grande dolore e sofferenza". Così Papa Leone XIV nel ricevere le famiglie delle vittime di Crans Montana. Una delle persone a voi più care, più amate,ha perso la vita in una catastrofe di estrema violenza o è ricoverata in ospedale per un lungo periodo con il corpo sfigurato dalle conseguenze di un terribile incendio che ha colpito tutto il mondo". Citando le sofferenze di Gesù:"Siate certi della sua vicinanza e della sua preghiera e anche della mia".

Il Papa, commosso e sconvolto per Crans-Montana - 'Sono molto commosso e sconvolto nell'incontrarvi, care famiglie, in questo momento di grande dolore ... notizie.tiscali.it

Crans-Montana, Papa Leone: “Molto commosso e sconvolto” - Montana sono state ricevute da Papa Leone XIV: "Siate certi della mia preghiera personale" ... interris.it

Il Papa: "Commosso e sconvolto per Crans-Montana". Ai familiari delle vittime: "Dio non vi abbandona, io prego per voi". #ANSA facebook

Sapete bene come la penso sul garantismo. Ma a noi piace ospitare tutte le opinioni. E su Crans-Montana Max del Papa ha la sua idea Il garantismo non sia gargarismo x.com

