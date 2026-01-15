crans montana papa leone xiv incontra i famigliari delle vittime

Papa Leone XIV ha incontrato le famiglie delle vittime italiane dell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera, avvenuto a Capodanno. L’incontro si è svolto in un momento di confronto e di sostegno, offrendo un’occasione per condividere ricordi e esprimere vicinanza alle famiglie colpite. L’evento rappresenta un gesto di solidarietà e di vicinanza delle istituzioni verso le persone coinvolte in questa tragedia.

Papa Leone XIV ha incontrato le famiglie delle vittime italiane dell’ incendio di Crans-Montana in Svizzera a Capodanno. “Sono molto commosso e sconvolto. Quando ho saputo che da parte vostra qualcuno aveva chiesto questa udienza ho detto subito ‘sì’. Volevo avere l’opportunità di condividere un momento che, per voi in mezzo a tanto dolore e sofferenza, è una prova della nostra fede “, ha detto il Pontefice. Uno tante volte si domanda il perché. ‘Perché Signore?’. Non posso spiegarvi, cari fratelli e sorelle, perché sia stato chiesto a voi e ai vostri cari di affrontare una tale prova. L’affetto e le parole umane di compassione che vi rivolgo oggi sembrano molto limitate e impotenti”, ha concluso il Pontefice. 🔗 Leggi su Lapresse.it

