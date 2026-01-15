Crans-Montana papa Leone ai famigliari delle vittime | Sono commosso
Crans-Montana, Papa Leone si rivolge alle famiglie delle vittime:
"Sono molto commosso e sconvolto nell'incontrarvi, care famiglie, in questo momento di grande dolore e sofferenza. Una delle persone a voi più care, più amate, ha perso la vita in una catastrofe di estrema violenza, oppure si trova ricoverata in ospedale per un lungo periodo, con il corpo sfigurato dalle conseguenze di un terribile incendio che ha colpito l'immaginario di tutto il mondo". Lo ha detto papa Leone XIV ricevendo in udienza in Vaticano i famigliari delle vittime e dei feriti di Crans-Montana. Citando le sofferenze subite da Gesù ha aggiunto: "Siate certi della sua vicinanza e della sua tenerezza" e "siate certi della sua preghiera e della mia preghiera personale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Crans Montana, il Papa commosso incontra i genitori delle vittime
Leggi anche: Crans-Montana, Papa Leone XIV incontra i familiari delle vittime
La strage di Crans-Montana, Papa Leone XIV: è importante stare uniti come amici e fratelli; La Messa in suffragio delle giovani vittime di Crans-Montana: l’omelia integrale del cardinale Reina; Crans-Montana, Papa Leone riceve i genitori dei ragazzi morti: domani l'incontro in Vaticano; Strage Svizzera, Papa Leone ricorda vittime Crans Montana.
Crans-Montana, Papa Leone XIV incontra i familiari delle vittime - Papa Leone XIV ha incontrato le famiglie delle vittime dell'incendio di Crans- msn.com
Crans Montana, Papa Leone incontra i genitori dei ragazzi morti: «Non posso spiegarvi perchè proprio a voi una tale prova, ma Dio vi è vicino» - Vedendo sui loro volti tanto dolore Leone XIV li ha accostati subito ... msn.com
Crans Montana, il Papa riceve i familiari delle vittime: "Commosso e sconvolto" - "Siate certi della vicinanza di Gesù e della sua tenerezza" e "siate certi della sua preghiera e della mia preghiera personale", ha detto il Papa ai familiari delle vittime del rogo ... tg24.sky.it
Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente
La strage di Crans-Montana ha convinto sindaci e proprietari di locali a vietare le candele pirotecniche, per ridurre il più possibile il rischio di incendi facebook
Crans-Montana, risarcimenti urgenti: 10mila euro per ogni vittima x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.