Crans-Montana papa Leone ai famigliari delle vittime | Sono commosso

Crans-Montana, Papa Leone si rivolge alle famiglie delle vittime:

"Sono molto commosso e sconvolto nell'incontrarvi, care famiglie, in questo momento di grande dolore e sofferenza. Una delle persone a voi più care, più amate, ha perso la vita in una catastrofe di estrema violenza, oppure si trova ricoverata in ospedale per un lungo periodo, con il corpo sfigurato dalle conseguenze di un terribile incendio che ha colpito l'immaginario di tutto il mondo". Lo ha detto papa Leone XIV ricevendo in udienza in Vaticano i famigliari delle vittime e dei feriti di Crans-Montana. Citando le sofferenze subite da Gesù ha aggiunto: "Siate certi della sua vicinanza e della sua tenerezza" e "siate certi della sua preghiera e della mia preghiera personale".

