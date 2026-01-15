Crans-Montana Papa incontra familiari delle vittime | Sono commosso

Il Papa Leone XIV ha incontrato a Crans-Montana i familiari delle vittime e dei feriti dell’incendio avvenuto durante la notte di Capodanno. L’incontro si è svolto in un clima di rispetto e solidarietà, con il Papa che si è mostrato commosso per la sofferenza delle famiglie. Questo momento ha rappresentato un gesto di vicinanza e ascolto di fronte a una tragedia che ha colpito molte persone.

Incontro tra Papa Leone XIV e i parenti dei giovani italiani deceduti o feriti durante il grave incendio di Crans Montana, avvenuto la notte di Capodanno. Il Pontefice, commosso, ha assicurato la sua vicinanza e la preghiera. Successivamente l'incontro dei familiari con il sottosegretario Mantovano, che ha proposto un coordinamento europeo per arrivare alla verità.

La strage di Crans-Montana ha convinto sindaci e proprietari di locali a vietare le candele pirotecniche, per ridurre il più possibile il rischio di incendi - facebook.com facebook

Crans-Montana, risarcimenti urgenti: 10mila euro per ogni vittima x.com

