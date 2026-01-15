Crans Montana nuovo annuncio dall’ospedale | Ora per tutti i feriti c’è questo grave rischio

L'ospedale di Crans-Montana ha comunicato un aggiornamento sulla situazione dei feriti, evidenziando un grave rischio per tutti coloro che sono stati coinvolti. La tragedia, che ha causato 40 vittime e 116 feriti, continua a essere oggetto di indagini approfondite. Le condizioni dei sopravvissuti rappresentano una priorità, mentre le autorità monitorano attentamente gli sviluppi.

Il dramma di Crans-Montana continua a scuotere l’opinione pubblica non solo per il bilancio pesantissimo – 40 morti e 116 feriti – ma anche per ciò che sta emergendo sul fronte delle indagini e, soprattutto, delle condizioni dei sopravvissuti. Con il passare dei giorni, l’attenzione si è spostata sempre più sul percorso clinico degli ustionati gravi, molti dei quali lottano ancora tra la vita e la morte. I medici chiariscono che le conseguenze dell’incendio non si limitano alle ustioni visibili: il vero pericolo, in numerosi casi, è nascosto nei polmoni. L’inalazione di fumi e gas tossici durante il rogo ha infatti provocato danni profondi alle vie respiratorie, complicazioni infettive e insufficienze che rendono il decorso estremamente complesso e incerto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

