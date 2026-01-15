Crans-Montana l' urlo choc di Jessica Moretti | Sveglia! Servono 100.000 franchi!

Durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, Jessica Moretti ha richiesto con urgenza 100.000 franchi, secondo quanto ricostruito dalla polizia di Zurigo. La vicenda coinvolge i gestori Jessica Maric e Jacques Moretti, il cui obiettivo appariva di ottenere un ingente importo. Un episodio che ha attirato l'attenzione sulle dinamiche del locale Le Constellation, senza ancora chiarire tutti i dettagli.

La notte di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana, la polizia criminale di Zurigo ha ricostruito che l'obiettivo dei gestori Jessica Maric e Jacques Moretti era incassare almeno 100.000 franchi nelle prime ore (tra l'1 e le 2), soprattutto in contanti per non tracciare i minorenni.Fino all'1 il locale era semivuoto. Poi Jessica Maric, come riporta Repubblica, ha ordinato al personale di "far decollare la festa": volume della musica alzato, playlist per teenager, controlli allentati. Decine di minori sotto i 16 anni sono entrati nel seminterrato, dove è stato servito alcol nonostante il divieto, e dove si usavano sparkler (candele pirotecniche) vietati in locali pubblici senza personale formato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Leggi anche: Crans-Montana, l’accusa choc: “Jessica Moretti ferita? Ha mentito” Leggi anche: Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti arrivano in tribunale ed è choc: è successo davanti a tutti (VIDEO) Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Strage di Crans-Montana: corpi ammassati davanti alla scala, spuntano le foto choc - Montana, spunta la foto dei corpi ammassati: la scala ridotta del Constellation si trasforma in trappola durante l’incendio che ha causato 40 morti e oltre 100 feriti. notizie.it Strage di Crans Montana, il racconto di un napoletano: «Salvo solo per un miracolo: era uscito fuori per fumare» - «Il figlio di un mio amico si è salvato perché è uscito per fumare una sigaretta». ilmattino.it

Con lo smartphone in mano mentre tutto brucia: se filmi, l’orrore sembra meno reale. “Non è vanità: è choc” - Montana, I social hanno già condannato i giovani che appaiono nei video dell’incendio: la verità è che di fronte al pericolo la razionalità svanisce. quotidiano.net

Il marito: "Non ho più le carte dei lavori". Un cliente anonimo invita a indagare sui giri di droga nel locale di Crans Montana facebook

Crans-Montana, risarcimenti urgenti: 10mila euro per ogni vittima x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.