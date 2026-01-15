Crans Montana l’Italia chiederà all’Ue di costituirsi parte civile nel processo

L’Italia si appresta a chiedere all’Unione Europea di costituirsi parte civile nel processo relativo all’incendio di Crans Montana. La decisione è stata annunciata dal sottosegretario Alfredo Mantovano durante un incontro a Palazzo Chigi con i familiari delle vittime. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di giustizia e tutela delle persone colpite dall’incidente.

