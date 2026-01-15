Crans Montana l’Italia chiederà all’Ue di costituirsi parte civile nel processo
L’Italia si appresta a chiedere all’Unione Europea di costituirsi parte civile nel processo relativo all’incendio di Crans Montana. La decisione è stata annunciata dal sottosegretario Alfredo Mantovano durante un incontro a Palazzo Chigi con i familiari delle vittime. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di giustizia e tutela delle persone colpite dall’incidente.
Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi con i famigliari delle vittime del rogo di Crans Montana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Crans Montana, Tajani al Senato: “Ferita aperta, l’Italia deve costituirsi parte civile”
Leggi anche: Crans-Montana, l'Italia si costituirà parte civile nel processo
Storia di un piccolo villaggio divenuto leggenda, Crans-Montana, amato da Alain Delon e Jackie O' - I rifugi gourmet e i resort di design, le passeggiate tra i boschi e le ciaspolate. vogue.it
La strage di Crans-Montana ha convinto sindaci e proprietari di locali a vietare le candele pirotecniche, per ridurre il più possibile il rischio di incendi facebook
Crans-Montana, risarcimenti urgenti: 10mila euro per ogni vittima x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.