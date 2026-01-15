Crans-Montana liceo Virgilio di Milano lancia raccolta fondi per i suoi 4 studenti feriti già raccolti 85mila € | Sostegno concreto

Il liceo Virgilio di Milano ha avviato una raccolta fondi per supportare quattro studenti feriti a Crans-Montana, già raccolti 85.000 euro. L’obiettivo è aiutare le famiglie a coprire spese mediche, legali, logistiche e di supporto psicologico future, offrendo un sostegno concreto in un momento difficile. La campagna mira a garantire maggiore serenità alle famiglie, rafforzando il senso di comunità e solidarietà.

Lo scopo è permettere alle loro famiglie di affrontare con maggiore serenità le ingenti spese che si presenteranno nei mesi e negli anni a venire: costi medici, legali, logistici, per supporto psicologico Il liceo Virgilio di Milano ha deciso di lanciare una raccolta fondi per i suoi 4 studenti feriti a Crans-Montana, già raccolti 85mila euro.

“Situazione insostenibile. Abbiamo bisogno di ritrovarci”, il vicepreside dell’istituto Virgilio sulla strage di Crans Montana - Il vicepreside Secone: "Situazione insostenibile, abbiamo bisogno di ritrovarci" dopo la tragedia che ha coinvolto gli studenti milanesi ... ilfattoquotidiano.it

Crans Montana, il dramma della classe italiana: Sofia, Francesca, Leonardo e Kean coinvolti nell’incendio di Capodanno - Il dramma della terza D del liceo Virgilio di Milano dopo la strage di Crans- urbanpost.it

La strage di Crans-Montana ha convinto sindaci e proprietari di locali a vietare le candele pirotecniche, per ridurre il più possibile il rischio di incendi facebook

Crans-Montana, risarcimenti urgenti: 10mila euro per ogni vittima x.com

