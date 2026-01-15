Gli aggiornamenti sulla situazione dei giovani italiani coinvolti nel rogo di Crans Montana, avvenuto nella notte di San Silvestro, sono stati comunicati dai medici dell’ospedale locale. La vicenda, che ha scosso la comunità, resta sotto osservazione mentre si attendono ulteriori notizie sulle condizioni dei ragazzi feriti.

Dal devastante rogo divampato nella notte di San Silvestro a Crans Montana, località sciistica della Svizzera, continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sulle condizioni dei giovani italiani rimasti coinvolti. L’incendio, sviluppatosi all’interno di un locale e accompagnato da una massiccia produzione di fumi tossici, ha provocato ustioni molto estese e lesioni respiratorie di grande complessità, imponendo un immediato intervento delle strutture sanitarie più specializzate. Incendio a Crans-Montana, la situazione dopo la strage. Le squadre di soccorso elvetiche e italiane hanno attivato fin dalle prime ore un articolato dispositivo di emergenza, con un vero e proprio ponte aereo tra la Svizzera e l’Italia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Crans Montana, l'annuncio dei medici dell'ospedale su uno dei ragazzi feriti

