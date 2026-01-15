Crans-Montana la versione dei Moretti | Le scintille? Responsabilità della cameriera Ma emergono nuove accuse
I coniugi Moretti hanno dichiarato che le scintille responsabili dell’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana sarebbero da attribuire alla cameriera Cyane Panine. La 24enne è stata trovata morta nell’incendio, e le accuse emergono in un contesto di indagini ancora in corso. La vicenda solleva questioni sulla dinamica dell’incidente e sulle responsabilità coinvolte.
I coniugi Moretti puntano il dito contro Cyane Panine, la 24enne cameriera morta nel rogo del bar Le Constellation di Crans-Montana. Nei video è lei la ragazza con il casco che solleva le bottiglie con candele pirotecniche, e secondo i titolari sarebbe stata una sua iniziativa salire sulle spalle di un collega durante il servizio. Secondo quanto messo a verbale, Jessica Moretti ha spiegato: «Non era la prima volta che lo faceva, ma non era qualcosa che avvenisse sistematicamente. È stata una sua scelta». Una versione che sposta tutta la responsabilità operativa sulla giovane dipendente, nonostante in passato fosse stata descritta dai proprietari come “una di famiglia” o “una sorellina”. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: «Le scintille? È stata colpa della cameriera». Sul rogo di Crans lo scaricabarile dei Moretti | Chi era Cyane, la «ragazza con il casco»
Leggi anche: Crans-Montana, nuove accuse: "Cancellati video la notte della strage". Interrogati i coniugi Moretti
Le prime fiamme, la porta di servizio chiusa e i massaggi cardiaci: la versione di Jacques e Jessica Moretti sulla strage di Crans-Montana; Crans Montana, dai soccorsi alla rianimazione: la versione dei Moretti sulla notte della strage; Crans Montana, in passato due indagini sui Moretti. Leonardo Bove arrivato al Niguarda da Zurigo; Crans-Montana, la versione di Jacques e Jessica Moretti fra la rianimazione e la verità sui fuochi di Bengala.
Crans-Montana, la versione dei Moretti: «Le scintille? Responsabilità della cameriera». Ma emergono nuove accuse - I coniugi Moretti puntano il dito contro Cyane Panine, la 24enne cameriera morta nel rogo del bar Le Constellation di Crans- panorama.it
Crans-Montana, i Moretti: «Cyane salì sulle spalle di sua iniziativa». Ma gli ex dipendenti: «No, Jessica chiedeva di farlo» - Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale Le Constellation di Crans- ilmattino.it
Crans-Montana, Moretti contro Cyane Panine: la verità inattesa sulla cameriera che ribalta l’accusa - Versione dei MorettiJacques e Jessica Moretti, proprietari del discobar Constellation di Crans- assodigitale.it
Nessun rapporto amichevole, nessun contatto oltre quello lavorativo, nessuna empatia, Cyane Panine, la cameriera francese di 24 anni morta nel rogo di Crans Montana, aveva la sensazione di essere sfruttata dai suoi datori di lavoro, i coniugi Moretti. Il racco facebook
Crans-Montana, risarcimenti urgenti: 10mila euro per ogni vittima x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.