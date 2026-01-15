Crans-Montana la versione dei Moretti | Le scintille? Responsabilità della cameriera Ma emergono nuove accuse

I coniugi Moretti hanno dichiarato che le scintille responsabili dell’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana sarebbero da attribuire alla cameriera Cyane Panine. La 24enne è stata trovata morta nell’incendio, e le accuse emergono in un contesto di indagini ancora in corso. La vicenda solleva questioni sulla dinamica dell’incidente e sulle responsabilità coinvolte.

I coniugi Moretti puntano il dito contro Cyane Panine, la 24enne cameriera morta nel rogo del bar Le Constellation di Crans-Montana. Nei video è lei la ragazza con il casco che solleva le bottiglie con candele pirotecniche, e secondo i titolari sarebbe stata una sua iniziativa salire sulle spalle di un collega durante il servizio. Secondo quanto messo a verbale, Jessica Moretti ha spiegato: «Non era la prima volta che lo faceva, ma non era qualcosa che avvenisse sistematicamente. È stata una sua scelta». Una versione che sposta tutta la responsabilità operativa sulla giovane dipendente, nonostante in passato fosse stata descritta dai proprietari come “una di famiglia” o “una sorellina”. 🔗 Leggi su Panorama.it

