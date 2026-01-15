Crans Montana la decisione dei medici del Niguarda su uno dei ragazzi feriti

Dopo l’incendio di San Silvestro a Crans-Montana, in Svizzera, si attendono ulteriori dettagli sulle condizioni dei ragazzi coinvolti. I medici del Niguarda hanno comunicato esiti e valutazioni su uno dei giovani feriti, mentre le autorità monitorano la situazione. Restano in corso le verifiche per chiarire le circostanze dell’incidente e garantire assistenza.

Dal rogo scoppiato nella notte di San Silvestro a Crans-Montana, in Svizzera, continuano ad arrivare aggiornamenti sulle condizioni dei giovani rimasti feriti. L'incendio, che ha sprigionato fumi tossici, ha causato ustioni gravissime e danni respiratori importanti, rendendo necessario il trasferimento di alcuni pazienti in strutture altamente specializzate. La macchina dei soccorsi si è attivata subito, con un ponte aereo tra Svizzera e Italia e il coinvolgimento di diversi ospedali lombardi. Una gestione coordinata dell'emergenza che ha permesso di distribuire i feriti nei centri più adeguati in base alla gravità e al tipo di lesioni riportate.

Strage a Crans-Montana, l’autopsia di Emanuele Galeppini sarà eseguita da medici di Roma - La decisione della procura di Roma sarebbe stata presa per garantire uniformità e completezza negli accertamenti medico- ilsecoloxix.it

Emanuele Galeppini morto nella strage di Crans-Montana: il particolare trovato in tasca che solleva dubbi - Montana: il dettaglio choc trovato in tasca apre nuovi interrogativi sulle cause del decesso. notizie.it

Il marito: "Non ho più le carte dei lavori". Un cliente anonimo invita a indagare sui giri di droga nel locale di Crans Montana facebook

Crans-Montana, risarcimenti urgenti: 10mila euro per ogni vittima x.com

