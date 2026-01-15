Crans-Montana Jessica Moretti choc prima della tragedia | Ci servono

Prima della tragedia a Crans-Montana, Jessica Moretti aveva espresso preoccupazioni e bisogno di aiuto. La notte di Capodanno al locale Le Constellation si sarebbe evoluta in modo diverso da quanto si pensa, secondo la polizia di Zurigo. Le autorità indagano su una serie di decisioni che avrebbero contribuito a trasformare un evento festoso in una situazione pericolosa, evidenziando l’importanza di analizzare attentamente le circostanze di questa vicenda.

La notte di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana non sarebbe stata segnata da una fatalità improvvisa, ma da una sequenza di scelte precise che, secondo la polizia criminale di Zurigo, avrebbero trasformato una festa sottotono in una trappola mortale. Dalle prime ricostruzioni emerge un quadro inquietante, in cui l'obiettivo economico avrebbe avuto la priorità assoluta su sicurezza e regole. Gli investigatori parlano apertamente di una strategia mirata a incassare almeno 100.000 franchi nelle prime ore della notte, tra l'1 e le 2, privilegiando il contante per evitare qualsiasi tracciabilità, soprattutto legata alla presenza di minorenni.

