Crans-Montana i Moretti ora accusano la cameriera | Il rogo? Colpa sua

A Crans-Montana, i coniugi Moretti, proprietari del bar Le Constellation, accusano ora la cameriera per l'incendio che ha causato la morte di 40 persone nella notte di Capodanno. Nuovi dettagli emergono dai verbali, sollevando dubbi e approfondendo la dinamica dell'incidente. La vicenda si presenta come un episodio complesso, che richiede un’attenta analisi delle responsabilità e delle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Emergono nuovi e sconcertanti dettagli da i verbali dei coniugi Moretti, i titolari del bar Le Constellation di Crans-Montana (Svizzera) dove, la notte di Capodanno, sono morte 40 persone a seguito di un incendio divampato all'interno del locale. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Jessica Moretti avrebbe scaricato le responsabilità del rogo sulla cameriera Cyane Panine, 24 anni, ovvero la ragazza con il casco che s'intravede in uno dei video girati durante i festaggiamenti, prima che le fiamme divampassero nella struttura. La giovane, poi deceduta, stringeva tra le mani Champagne e fuochi d'artificio: " L'ha fatto di sua iniziativa ", avrebbe dichiarato la donna agli investigatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Crans-Montana, i Moretti ora accusano la cameriera: "Il rogo? Colpa sua" Leggi anche: «Le scintille? È stata colpa della cameriera». Sul rogo di Crans lo scaricabarile dei Moretti | Chi era Cyane, la «ragazza con il casco» Leggi anche: Crans-Montana, i Moretti attaccano Cyane Panine: «Non doveva salire sulle spalle, l?ha fatto di sua iniziativa». Un'amica della cameriera li smentisce Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Crans-Montana, i Moretti accusano la cameriera Cyane Panine: Staff non formato per gli incendi; Quei corpi ammassati davanti alla scala-trappola: le foto accusano i Moretti; Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. Ma potrebbe uscire a breve su cauzione; Crans-Montana, indaga la Procura di Roma. Lo champagne, i testimoni e tutte le falle: ancora liberi i coniugi Moretti. Crans-Montana, i Moretti: «Cyane salì sulle spalle di sua iniziativa». Ma gli ex dipendenti: «No, Jessica chiedeva di farlo» - Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale Le Constellation di Crans- ilmattino.it

Al bar “Le Constellation” di Crans-Montana, la tragedia si trasforma in una battaglia legale: i Moretti puntano il dito contro… - Montana, la tragedia si trasforma in una battaglia legale: i Moretti puntano il dito contro Cyane, ma un'amica rivela: ... novella2000.it

Crans-Montana, i Moretti accusano la cameriera Cyane Panine: "Staff non formato per gli incendi" - Montana, Jacques Moretti, avrebbe puntato il dito contro la cameriera Cyane Panine ... virgilio.it

Nessun rapporto amichevole, nessun contatto oltre quello lavorativo, nessuna empatia, Cyane Panine, la cameriera francese di 24 anni morta nel rogo di Crans Montana, aveva la sensazione di essere sfruttata dai suoi datori di lavoro, i coniugi Moretti. Il racco facebook

Crans-Montana, risarcimenti urgenti: 10mila euro per ogni vittima x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.