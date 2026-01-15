Crans-Montana i Moretti ora accusano la cameriera | Il rogo? Colpa sua

A Crans-Montana, i coniugi Moretti, proprietari del bar Le Constellation, accusano ora la cameriera per l'incendio che ha causato la morte di 40 persone nella notte di Capodanno. Nuovi dettagli emergono dai verbali, sollevando dubbi e approfondendo la dinamica dell'incidente. La vicenda si presenta come un episodio complesso, che richiede un’attenta analisi delle responsabilità e delle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Emergono nuovi e sconcertanti dettagli da i verbali dei coniugi Moretti, i titolari del bar Le Constellation di Crans-Montana (Svizzera) dove, la notte di Capodanno, sono morte 40 persone a seguito di un incendio divampato all'interno del locale. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Jessica Moretti avrebbe scaricato le responsabilità del rogo sulla cameriera Cyane Panine, 24 anni, ovvero la ragazza con il casco che s'intravede in uno dei video girati durante i festaggiamenti, prima che le fiamme divampassero nella struttura. La giovane, poi deceduta, stringeva tra le mani Champagne e fuochi d'artificio: " L'ha fatto di sua iniziativa ", avrebbe dichiarato la donna agli investigatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

