A Crans-Montana, è stato introdotto un nuovo antibiotico di ultima generazione per il trattamento delle ferite, in particolare per le ustioni. Bassetti sottolinea l’importanza di questa innovazione, considerandola fondamentale per prevenire le infezioni, che rappresentano una delle complicanze più gravi nei pazienti ustionati. L’attività dei medici dell’ospedale Niguarda di Milano continua senza sosta nel gestire i feriti dell’incendio di Capodanno.

Prosegue senza pause il lavoro dei medici dell’ ospedale Niguarda di Milano sui feriti dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Regione Lombardia si è attivata per far arrivare nel più breve tempo possibile un antibiotico di ultima generazione per i ragazzi feriti, rivolgendosi direttamente alla ditta produttrice e, nell’attesa del suo arrivo, è stato avviato anche il reperimento presso le strutture ospedaliere del territorio nazionale. «I pazienti con gravi ustioni sono estremamente esposti al rischio di infezioni, in particolare all’apparato respiratorio quando questo risulta interessato dall’inalazione di fumi», ha spiegato Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Crans-Montana, per i feriti arriva l'antibiotico di ultima generazione

Leggi anche: Un antibiotico di ultima generazione per i feriti di Crans Montana

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dai pazienti ai medici: da Torino parte la battaglia all'antibiotico-resistenza.

Crans-Montana, arriva un antibiotico di ultima generazione per i feriti. Bassetti: «Le infezioni sono la complicanza più grave per gli ustionati» - Dalla Liguria è arrivato un farmaco sperimentale per trattare alcuni dei pazienti rimasti feriti nell'incendio di Capodanno in Svizzera ... open.online