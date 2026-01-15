Crans-Montana arriva un antibiotico di ultima generazione per i feriti Bassetti | Le infezioni sono la complicanza più grave per gli ustionati
A Crans-Montana, è stato introdotto un nuovo antibiotico di ultima generazione per il trattamento delle ferite, in particolare per le ustioni. Bassetti sottolinea l’importanza di questa innovazione, considerandola fondamentale per prevenire le infezioni, che rappresentano una delle complicanze più gravi nei pazienti ustionati. L’attività dei medici dell’ospedale Niguarda di Milano continua senza sosta nel gestire i feriti dell’incendio di Capodanno.
Prosegue senza pause il lavoro dei medici dell’ ospedale Niguarda di Milano sui feriti dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Regione Lombardia si è attivata per far arrivare nel più breve tempo possibile un antibiotico di ultima generazione per i ragazzi feriti, rivolgendosi direttamente alla ditta produttrice e, nell’attesa del suo arrivo, è stato avviato anche il reperimento presso le strutture ospedaliere del territorio nazionale. «I pazienti con gravi ustioni sono estremamente esposti al rischio di infezioni, in particolare all’apparato respiratorio quando questo risulta interessato dall’inalazione di fumi», ha spiegato Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Crans-Montana, per i feriti arriva l'antibiotico di ultima generazione
Leggi anche: Un antibiotico di ultima generazione per i feriti di Crans Montana
Dai pazienti ai medici: da Torino parte la battaglia all'antibiotico-resistenza.
Crans-Montana, arriva un antibiotico di ultima generazione per i feriti. Bassetti: «Le infezioni sono la complicanza più grave per gli ustionati» - Dalla Liguria è arrivato un farmaco sperimentale per trattare alcuni dei pazienti rimasti feriti nell'incendio di Capodanno in Svizzera ... open.online
Crans-Montana, per i feriti arriva l'antibiotico di ultima generazione - È in arrivo un antibiotico di ultima generazione per i ragazzi feriti nella tragedia di Crans- msn.com
Antibiotico Innovativo per il Trattamento dei Feriti dell’Incendio di Crans-Montana in Lombardia - Un innovativo antibiotico di ultima generazione sta per essere introdotto per il trattamento dei feriti di Crans- tuobenessere.it
Il #Papa ai familiari delle vittime di Crans-Montana: “Rivolgete a Maria le vostre lacrime e cercate in Lei conforto". x.com
La strage di Crans-Montana ha convinto sindaci e proprietari di locali a vietare le candele pirotecniche, per ridurre il più possibile il rischio di incendi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.