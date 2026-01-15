Covo incidente all’alba | muore un 59enne

Un incidente stradale si è verificato all’alba di giovedì 15 gennaio a Covo, provocando il decesso di un uomo di 59 anni. Le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di verifica. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente.

Covo. Un uomo di 59 anni ha perso la vita all’alba di giovedì 15 gennaio in un incidente stradale dalle modalità al momento sconosciute. L’allarme è scattato poco prima delle 6.30 in via Giovanni Bentivoglio: dopo la richiesta di soccorso inviata al numero unico di emergenza 112, sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Treviglio, un’ambulanza e due automediche. Seguono aggiornamenti. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Esce di strada con l'auto e muore: incidente all'alba Leggi anche: Box in fiamme, muore in casa un 59enne Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Covo, incidente all’alba: muore un 59enne - Un uomo di 59 anni ha perso la vita all’alba di giovedì 15 gennaio in un incidente stradale dalle modalità al momento sconosciute. bergamonews.it

