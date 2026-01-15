Covo incidente all’alba | muore un 59enne

Da bergamonews.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato all’alba di giovedì 15 gennaio a Covo, provocando il decesso di un uomo di 59 anni. Le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di verifica. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente.

Covo. Un uomo di 59 anni ha perso la vita all’alba di giovedì 15 gennaio in un incidente stradale dalle modalità al momento sconosciute. L’allarme è scattato poco prima delle 6.30 in via Giovanni Bentivoglio: dopo la richiesta di soccorso inviata al numero unico di emergenza 112, sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Treviglio, un’ambulanza e due automediche. Seguono aggiornamenti.  BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Leggi anche: Esce di strada con l'auto e muore: incidente all'alba

Leggi anche: Box in fiamme, muore in casa un 59enne

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

covo incidente all8217alba muoreCovo, incidente all’alba: muore un 59enne - Un uomo di 59 anni ha perso la vita all’alba di giovedì 15 gennaio in un incidente stradale dalle modalità al momento sconosciute. bergamonews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.